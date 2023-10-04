جامعة المنوفية تحرز مراكزا متقدمة في المهرجان الثالث للأسر الطلابية

شاركت إدارة الأسر و الاتحادات الطلابية ، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية في المهرجان الثالث للأسر الطلابية الذي نظمته جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان" شباب الجمهورية الجديدة " تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعايه الطلاب.



يعقد المهرجان للعام الثالث على التوالي بهدف تنميه روح التنافس بين طلاب الأسر بالجامعات المصرية .

وقد بلغ عدد الجامعات المشاركة هذا العام ، 20 جامعه من الجامعات المصريه ، و شمل المهرجان ألعاب " كره القدم وتنس الطاولة والسلة والكارتيه والدارتس " .



أكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية الأنشطة الطلابية وحرص الجامعة علي المشاركة في المسابقات التي تنظمها الجامعات.



بالإضافة إلي الأنشطة الطلابي التي تنظمها الجامعة للطلاب وتوفير مدربين علي مستوي جيد لتدريب الطلاب علي الأنشطة الرياضية المختلفة ،فضلا عن اعداد العديد من مسابقات الأنشطة الثقافية والإجتماعية للطلاب بالكليات .



وأحرزت الجامعة مراكز متقدمة في مسابقات المهرجان حيث حصلت الجامعه علي المركز الأول في لعبه كره القدم والمركز الثالث في لعبه الدارتس .

وقد اشرف على وفد الجامعة امل الصاوى مدير إدارة الأسر والاتحادات والكابتن وصال القط و عبد الله فكري و السيدة بدير .