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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنوفية تحرز مراكزا متقدمة في المهرجان الثالث للأسر الطلابية

طلاب جامعة المنوفية
طلاب جامعة المنوفية

شاركت إدارة الأسر  و الاتحادات الطلابية ،  بالإدارة  العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية  في المهرجان الثالث للأسر  الطلابية  الذي نظمته جامعة  كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة  الشباب والرياضة  تحت عنوان" شباب الجمهورية  الجديدة  " تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة   العامة لرعايه الطلاب.


يعقد المهرجان للعام الثالث على التوالي بهدف تنميه روح التنافس بين طلاب الأسر  بالجامعات المصرية  .

وقد  بلغ عدد الجامعات المشاركة هذا العام ، 20 جامعه من الجامعات المصريه ، و شمل المهرجان ألعاب " كره القدم وتنس الطاولة  والسلة والكارتيه والدارتس " .


أكد  الدكتور أحمد  القاصد علي أهمية الأنشطة الطلابية وحرص الجامعة علي المشاركة في المسابقات التي تنظمها الجامعات.

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بالإضافة إلي الأنشطة الطلابي التي تنظمها الجامعة للطلاب وتوفير مدربين علي مستوي جيد لتدريب الطلاب علي الأنشطة الرياضية المختلفة ،فضلا عن اعداد العديد من مسابقات الأنشطة الثقافية والإجتماعية للطلاب بالكليات . 


وأحرزت الجامعة مراكز متقدمة في مسابقات المهرجان  حيث  حصلت الجامعه علي  المركز الأول  في لعبه كره القدم والمركز الثالث في لعبه الدارتس .

وقد اشرف على وفد الجامعة امل الصاوى مدير إدارة الأسر والاتحادات والكابتن وصال القط و عبد الله فكري  و السيدة بدير .

اتحادات الطلاب الجامعات المصرية الجمهورية الجديدة جامعة كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة

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