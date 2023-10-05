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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية ومستلزمات مدارس لـ 150 حالة إنسانية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


 وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم بقيمة  ما يقرب من ( ربع مليون جنيه )وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.


ولتلبية مطالب عدد من الحالات الإنسانية وتزامناً مع احتفالات المحافظة بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد 50 حالة مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لحل شكواهم والتعرف على مطالبهم ، جاء ذلك بحضور العميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والقوي العاملة.

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وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتواجده بين أهالي المحافظة لمشاركتهم أفراحهم بتلك المناسبات العظيمة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم ، مؤكداً حرصه منذ توليه حقيبة المحافظة على التواصل المستمر مع جموع المواطنين للتعرف على مطالبهم وسرعة حلها وتنظيم سلسلة لقاءات دورية ويومية مع المواطنين للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم ، مؤكداً على استمرار تلقى لجنة المساعدات بالمحافظة لكافة الطلبات  لفحصها وتقديم الدعم للأسر المستحقة، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .


ووسط أجواء من البهجة والسرور ،  أجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية ، موجهاً وكيل وزارة الشئون الصحية بمخاطبة التأمين الصحي بشأن طفلان يتراوح أعمارهم بين 8 / 14 سنوات من ناحية بي العرب بالباجور يعانوا من ضمور بالعضلات لتوفير المستلزمات الطبية الخاصة لهم ، وبحث إمكانية إجراء عملية جراحية لطالبة تعاني من انحناء بالعمود الفقري ، وكذا تحويل 5 حالات مريضة إلى مستشفيات الحميات والمخ والأعصاب وشبين الكوم التعليمي لتوقيع الفحوصات الطبية اللازمة لهم، فيما وجه  بتسليم 4 كراسي متحركة لذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية.
كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير 2 جهاز تعويضي (ذراع ، ساق ) لحالتين من مركز بركة السبع نظراً لظروفهم الصحية الصعبة ، وتسهيل إجراءات صرف معاش تكامل وكرامة لعدد من الحالات ، فيما كلف المحافظ مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الحالات إنسانية لمساعدتهم علي تحمل متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا تكليف وكيل وزارة التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد من الحالات علي البطاقات التموينية  الخاصة بهم للاستفادة من صرف السلع المدعمة.


وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء ، مقدمين الشكر  لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة والوقوف بجانبهم وتقديم دعمه اللامحدود لهم فضلاً عن التواصل الدائم والمباشر مع جموع مواطني المحافظة.

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