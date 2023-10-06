محافظ المنوفية يتابع تطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى المائية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة فى المتابعة الميدانية لأعمال التطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى المائية بنطاق المحافظة بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام ، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بخطة التطهير لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظاً على الرقعة الزراعية.



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بشن حملة مكبرة لرفع ١٥٠ طن من نواتج التطهير على جانبى ترعة جنابية الجزيرة بقرية كفر دنشواي بنطاق الوحدة القروية بزاوية الناعورة ، وإزالة تجمعات القمامة بترعة القنطرة البيضاء بكفر الجمالة بساحل الجوابر ، وكذا رفع المخلفات وتسوية طريق مدخل ابشادى أمام البريد بالوحدة القروية بدنشواي، ورفع نواتج التطهير على جانبي ترعة النعناعية أمام بشتامي بالوحدة القروية بزاوية البقلي ، بالإضافة إلى مسح وتسوية ورفع تراكمات القمامة بطريق دناصور - كفر دنشواي وطريق زاوية البقلي- دناصور.



وفى مركز منوف ، شنت الوحدة المحلية حملة نظافة مسائية بطريق مصرف الإمبابي وجسر المشروع بقرية تتا بمنشأة سلطان ، ورفع ناتج التطهير بترعة القشاشه بقرية غمرين بمنشأة سلطان، و رفع 1000 طن من ناتج التطهير بترعة النعناعية عزبة ابو عدس بمدخل قرية شبشير بطملاى، وكذا تنظيم حملة نظافة لإزالة المخلفات وتوسعة طريق مصرف كفر العامرة بالحامول وطريق مصرف برهيم ، بالإضافة إلى تسوية جانبى مصرف بلمشط ببرهيم ورفع 8 طن مخلفات ونواتج تطهير مصرف كفر سنجرج.



وتابعت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان خطة تطهير الترع والمجارى المائية بنطاق المدينة للتأكد من رفع المخلفات أولا بأول ، حيث تم رفع 60 طن نواتج التطهير بمصرف الشيخ مبروك ، وفى مركز بركة السبع ، تم المرور الميداني لمتابعة أعمال رفع نواتج التطهير و الهدم والقمامة بجسر مصرف محلة بقرية شنتنا الحجر وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتحقيق الانسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية.



فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بإزالة المخلفات بجسر ترعة أم خليفة بقرية كوم الضبع والتأكد من تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع ، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديريات الرى والزراعة والجهات المعنية والمتابعة الدورية للحالة العامة للترع والمصارف بنطاق المحافظة للتأكد من تطهيرها ورفع كافة المخلفات بها ، وكذا رفع ناتج التطهير وإزالة الحشائش من على جانبى المجارى المائية أولاً بأول حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى.