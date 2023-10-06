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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات البرنامج التدريبي لـ نيدفيد وصلاح محسن في الأهلي

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الحالة الطبية للثنائي المصاب كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبي الفريق، في تحسن مستمر.

وأوضح طبيب الفريق، أن الثنائي يؤديان حاليا، مرحلة جديدة من التأهيل؛ للتخلص من الإصابة، وفق الجدول التدريبي المحدد لكل منهما.

وأشار جاب الله، إلى أن الثنائي في تطور مستمر من حيث الحالة الطبية والبدنية، وهي مؤشرات جيدة، في إطار تجهيزهما للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة؛ وذلك بعد الفوز على إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، في السابعة من مساء الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة  الثالثة من الدوري الممتاز.

الدكتور أحمد جاب النادي الأهلي كريم نيدفيد صلاح محسن طبيب الفريق أن

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