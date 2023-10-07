الغبارى: قرار الحرب ملحمة تاريخية وأشرف مروان أحدث خلل فى القيادة الإسرائيلية

رد اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية الأسبق،،على ادعاءات إسرائيل بشأن أشرف مروان، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدا أن قرار الحرب ملحمة تاريخية اتخذها السادات.

وطالب محمد الغبارى، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق الموساد بإعلان معلومة واحدة صحيحة، أمدهم بها أشرف مروان.

معلومات خاطئة

وأكد اللواء الغباري أن أشرف مروان كان يمد الإسرائيليين بمعلومات خاطئة بناءاً على توجيهات المخابرات المصرية.

وأوضح الغبارى أن أشرف مروان أبلغ الموساد بأن حرب أكتوبر ستكون في شهر مايو أو شهر 12 ومعلوماته الخاطئة سببت حدوث خلل فى القيادة الإسرائيلية.