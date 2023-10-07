الدكتور محمد فوزي ضيف: ترجمنا بيان عبور القناة وأذعناه في الإذاعة العبرية.. ويجب استمرار الحذر من إسرائيل لأنها لا تصون العهود

حل الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، ضيفا مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، وتحدث خلال اللقاء عن ذكريات بيان العبور وترجمته للعبرية وإذاعته وعن استقالة جولدا مائير بعد الهزيمة، وعن ذكرياته مع حرب 6 أكتوبر.

الإذاعات الموجهة كانت تنطق بأكثر من لغة



قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، ‏ أن الإذاعات الموجهة كانت مراقبة عامة في الإذاعة، وتضم مجموعة من المراقبات، فيها خدمات إذاعية مختلفة.

‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الإذاعة كانت تتم باللغات العربية والعبرية والفارسية، وفي أوروبا كانت الإذاعة باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وفي أمريكا اللاتينية كانت باللغتين الإسبانية والبرتغالية، وفي أفريقيا كنا نذيع بلغة الهوسة.

عبد الناصر أعاد بناء الجيش لاسترجاع ما أخذ بالقوة



قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، إن ‏حرب 1967 لم تكن حربا بل عدوان من جانب إسرائيل على مصر وسوريا والأردن وكانت عملية مفاجئة بداية من ضرب المطارات لهذه الدول لإعاقة حركة الطيران ثم حدث انسحاب القوات الموجودة في سيناء وكل المصريين شعروا وقتها بمرارة الهزيمة.

‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أخذ المسألة بإصرار لإعادة إصلاح الجيش مرة أخرى وإعادة تسليحه لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبدأت عمليات حرب الاستنزاف للتأكيد لإسرائيل والعالم أننا لن نصمت.



يجب استمرار الحذر من إسرائيل

قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، إنه ‏يجب استمرار الحظر من إسرائيل؛ لأنها لا تصون العهود، مؤكدا أن‏ ما فعلناه في حرب أكتوبر نستطيع أن نفعله في أي وقت آخر.

‏‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، ‏نحن نأخذ خط الحذر، ونقوم بزيادة أعداد القوات، وتحسين أدوات القتال والمعدات، سواء في البر أو البحر أو الجو، ونشكر القيادة على هذا الدور لزيادة قوة مصر.

6 أكتوبر فشل كبير في تاريخ إسرائيل

قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، ‏لماذا لا يوجد شارع في إسرائيل باسم حرب الغفران، مؤكدا أن هذا الكلام يقوله كاتب إسرائيلي في كتاب من الكتب وصدر مؤخرا.

‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن 6 أكتوبر فشل كبير في تاريخ إسرائيل، مضيفًا ‏يجب استمرار الحظر من إسرائيل لأن إسرائيل لا تصون العهود، وما فعلناه في أكتوبر نستطيع أن نفعله في أي وقت آخر.

جولدا مائير استقالت بعد هزيمة 73

قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، أن ‏تأثير حرب أكتوبر وقع مثل الزلزال على الإسرائيليين سواء الكبير أو الصغير والمظاهرات والاحتجاجات أدت إلى استقالة "جولدا مائير" من الحكومة.

‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، ‏أن حرب أكتوبر التي قادتها مصر لتحرير سيناء وفقنا فيها بفضل الله فيها، وأكملنا باتفاقية السلام ما انجزناه في الحرب، وإسرائيل هي التي طلبت وقف إطلاق النار لأن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة، ومن يطلب وقف اطلاق النار هو المهزوم وهذا معروف.



ترجمنا بيان العبور وأذعناه في الإذاعة العبرية

قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، ‏قمنا بترجمة بيان عبور القناة إلى اللغة العبرية واذعناه في الإذاعة العبرية، أن قواتنا عبر قناة السويس ودكت حصون خط برليف المنيع.

‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن "جولدا مائير" في البيان الخاص بها كانت في حالة من الانهزامية والحزن الشديد، ووكالات الأنباء رصدت صور لها وهي تبكي.