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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاميرا عالمية لتصوير ولاد رزق 3.. طارق العريان يوضح

صدى البلد

تحدث المخرج طارق العريان عن تفاصيل الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق" الذي يتم إنتاجه بالشراكة مع موسم الرياض. وأكد أن الفيلم سيضم ثلاثة نجوم عالميين، من بينهم شخص رياضي سيكون له دورًا مهمًا يعتمد عليه الفيلم، وأن ممثلة عالمية ستشارك أيضًا في دور محدد.

وأوضح العريان أنه سيتم دعم الفيلم بمعدات حديثة وكاميرات عالية الجودة، وسيتم التصوير في مواقع متعددة بما في ذلك في المملكة العربية السعودية، مضيفا:" موسم الرياض ساعدنا في جلب معدات عالية الثمن منها كاميرا عالمية موجود منها ٤٠ في العالم فقط.. واتنين منهم في الرياض لتصوير ولاد رزق ٣.
 

وأكد أن الفيلم سيضم نجومًا مثل الفنان آسر ياسين والفنان إياد نصار والفنان ماجد الكدواني بدور إضافي في سلسلة أفلام "أولاد رزق".

الفنان آسر ياسين المملكة العربية السعودية المخرج طارق العريان الفنان ماجد الكدواني الفنان إياد نصار

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