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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للموظفين.. فيات هاتشباك بـ 120 ألف جنيه

فيات أونو موديل 2002
فيات أونو موديل 2002

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و2023.

 

تعتبر السيارة فيات أونو أحد أشهر الإصدارات الاقتصادية في السوق المصرية، وتعتبر سهلة الصيانة، كما تتوفر قطع غيارها بأسعار مناسبة وفي المتناول.

فيات أونو موديل 2002

مواصفات السيارة فيات أونو موديل 2002

حصلت السيارة فيات أونو موديل 2002 على محرك بقوة 45 حصان وعزم دوران 74 نيوتن متر مع سرعة قصوى 145 كم في الساعة وتسارع حتى 100 كم في 17.7 ثانية واستهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم، كما جاءت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

 

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة فيات أونو موديل 2002 نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قراءة العداد 70 ألف كيلومتر، وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت.

 

كما تتوافر قطع الغيار الخاصة بالسيارة فيات اونو بأسعار مناسبة، وعلى صعيد القدرات الفنية الخاصة بها، فدعمت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، مقترن بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات مع تقنية الدفع الأمامي.

 

وتحتوي السيارة فيات اونو على عجلات 13 بوصة، مع عدد 4 أبواب، إلى جانب السعة الخلفية الخاصة بالتخزين، بالإضافة إلى مرايات جانبية داخل هيكل بلاستيكي باللون الأسود، مع مساحات زجاج أمامية ثنائية، وخلفية أحادية.

فيات أونو موديل 2002

أسعار السيارة فيات أونو موديل 2002

تبدأ أسعار السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

السيارات المستعملة هاتشباك فيات فيات أونو موديل 2002 اونو فيات اونو مانيوال

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