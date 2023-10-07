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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن|تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر ..حمو بيكا يحتفل بعيد زواجه بالشماريخ

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

 

حدث ذلك بسرعة.. شام الذهبي تعلق على حملها عبر انستجرام

 

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "شام” بإطلالة  جذابة تظهر حملها بالشهور الأخيرة، مرتدية فستان قصير باللون الموف ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

 

أحمد سعد يشارك جمهوره صورا من تسجيل أغنية " بعتذرلك "

 

نشر الفنان أحمد سعد عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة “ إنستجرام ” صورا له من تسجيل أغنيته الجديدة .

وعلق أحمد سعد على الصور قائلاً : من تسجيل الأغنية القادمة (بعتذرلك) ،  كلمات: محمد الشافعي
الحان :إسلام رفعت ، توزيع العبقري : يحي مهدي ، وجميعا لنا الشرف بقيادة اوركسترا المايسترو : هاني فرحات.

 

تعرف على موعد عرض مسلسل " culprits " لـ كامل الباشا

 

ينتظر الفنان الفسلطيني العالمي كامل الباشا عرض مسلسله  الانجليزي الجديد culprits ، والمقرر عرضه يوم 8 نوفمبر القادم . 

تدور أحداث المسلسل المكون من ثماني حلقات في إطار من الكوميديا السوداء، حول تقفي آثار عملية سرقة قام بها مجموعة من الأفراد، ليجدوا أنفسهم مستهدفين كل على حدة من قبل أحد القتلة.

 

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

 

تعرضت الفنانة آيتن عامر لوعكية صحية خلال الساعات الماضية ،  وذلك بعد ان أعلنت  عن إصابتها بفيروس من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقالت  آيتن عامر : عيانة وبموت تقريبا ودرجة حرارتي 39 ونص، والدكتور شخص الحالة أنها نزلة برد حادة مش كورونا ، وطالعة أحذركم من فيروس منتشر جدا وسريع الإنتشار في الفترة الحالية".

 

بالشماريخ .. حمو بيكا يحتفل بعيد زواجه
 

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد زواجه الثالث على زوجته شمس، وذلك بحضور عدد من الاهل والاصدقاء .

 

بحضور هالة سرحان.. محمد رمضان يشعل حفل أسوان بـ"جيشنا صعب محدش يقدر عليه"


استقبل جمهور مدينة أسوان، مساء أمس، حفل غنائي ضخم قدمه الفنان محمد رمضان، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد ، بعدما شهد حضور جماهيري ضخم .

 

 

 

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