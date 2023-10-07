الطقس اليوم| رياح محملة بالأتربة تضرب جنوب البلاد وأمطار على السواحل

تشهد حالة الطقس اليوم، السبت، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق أقصى جنوب الصعيد، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة هناك فوق 40 درجة مئوية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه أقل من متران، أما البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب أحيانا في بعض الأوقات، حيث يتجاوز فيه ارتفاع الموج متران ونصف المتر.

وتظل فرص الأمطار الخفيفة موجودة خلال الطقس اليوم، على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وأيضا نشاط الرياح يستمر على القاهرة الكبرى والسواحل وجنوب سيناء، يكون غير مؤثر على هذه المناطق، بينما على أقصى جنوب البلاد في الصعيد، تكون الرياح مثارة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25 درجة