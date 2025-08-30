بيراميدز يتلقى 3 استدعاءات دولية لمحترفيه خلال الأجندة الدولية

تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحادات القارية والدولية لكرة القدم، يفيد بانضمام ثلاثة من لاعبيه المحترفين إلى منتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

محمد الشيبي ينضم لأسود الأطلس

تلقى الدولي المغربي محمد الشيبي استدعاءً من الجهاز الفني لمنتخب المغرب، للمشاركة في معسكر المنتخب خلال فترة التوقف. ومن المقرر أن يخوض أسود الأطلس مواجهتين مهمتين أمام منتخبي النيجر وزامبيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، حيث يسعى المنتخب المغربي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد حضوره القوي في سباق التأهل.

بلاتي توريه مع بوركينا فاسو أمام مصر وجيبوتي

على الجانب الآخر، تلقى لاعب الوسط البوركيني بلاتي توريه استدعاءً رسمياً من منتخب بلاده بوركينا فاسو. ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في مباراتين حاسمتين ضمن التصفيات أمام منتخبي جيبوتي ومصر في الجولتين السابعة والثامنة. وتمثل المواجهة أمام الفراعنة إحدى أبرز محطات المنافسة على بطاقة التأهل، حيث يدخل المنتخب البوركيني بروح عالية ورغبة في المنافسة بقوة.

فيستون ماييلي يدعم منتخب الكونغو الديمقراطية

كما تلقى المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي دعوة من الجهاز الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، للمشاركة في مواجهتي جنوب السودان والسنغال. ويعول منتخب الكونغو على خبرات ماييلي الهجومية لتعزيز حظوظه في حصد النقاط الكاملة، خاصة في مواجهة قوية أمام بطل إفريقيا السنغال.







