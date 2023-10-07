طوفان الأقصى.. الاحتلال يبدأ فرض عقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إغلاق جميع الأقسام في السجون، وشرعت بعقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت جميع الأقسام، في جميع سجون الاحتلال، وسحبت المحطات التلفزيونية المتوفرة لدى المعتقلين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.