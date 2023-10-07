شارموفرز وتامر عاشور يتألقان فى أضخم حفلات الطلاب بالإسكندرية.. صور

شارك النجم تامر عاشور وفريق شارموفرز في إحياء الحفل السنوي لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية وسط آجواء "لايف" عالمية بحضور عدد غير مسبوق من مختلف المراحل والكليات.

افتتح عاشور الحفل بأغنية " تيجي نتراهن" وسط عاصفة من هتفافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور ثم قدم وصلة من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " ده حكاية" ، "باي باي"، "بقول عادي" ، "عشت معاك حكايات" ،"تسلم" ، "هاجي على نفسي" ،"خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعه " ،"قولوله سماح" ،"مكملناش" ،"ذكريات كدابه" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

كما حرص عاشور على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم إنجاح الحفل من حيث التجهيزات الفنية إيهاب ابو السعود "ايفنتيس" وإدارة جامعة فاروس م.علاء رجب، أحمد رجب ، د.محمود محي الدين بالإضافة إلى م. هشام ابراهيم خطاب ، مسئول الحفل ، اسلام الجوهري ، رامي جابر ومنار جبر.

وتصاعدت أجواء الإثارة مع صعود فريق شارموفرز على خشبة المسرح الذي حصد حماس الشباب من الجنسين بعدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "دنيا" ،" نميمة" ، "كوكب" ،"بووت" ، "رقصت" ، "انفصام"، "خمسة سنتى" ، "مش فارقة" ، "خلاص هسيطر"، و"حزينة" .. وغيرها .

وشارك فى إحياء فقرات الحفل ال dj خالد الهوارى وتميز بأجواء عالمية من التجهيزات بإضاءة وشاشات ايهاب ابو السعود واحمد فتوح

وأجهزة الصوت مايكل عزت واختتم الحفل بعرض من الألعاب النارية وتصوير محمد محمود.

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