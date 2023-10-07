مآذن المساجد في غزة تعلن عن بدء "كتائب القسام" بعملية برية

قال مراسل "قدس برس" في قطاع غزة، إن مكبرات الصوت في مساجد قطاع غزة، أعلنت عن بدء "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية برية في مستوطنات غلاف غزة.

ونقلت مصادر إعلامية عبرية، عن قادة في جيش الاحتلال تأكيدهم عن "تسلل مقاومين إلى غلاف غزة"، حيث ناشدوا المستوطنين هناك البقاء في منازلهم.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه نظرا لتزايد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وفي ضوء فشل كل الجهود الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات؛ تقوم المقاومة بدورها في الرد على هذه الاعتداءات والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية مئات الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في هجوم هو الأكبر من نوعه منذ انتهاء معركة "سيف القدس" عام 2021.