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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«إعلام الإسكندرية» تفوز بالمركز الأول بمُسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان السينما

فريق إعلام الإسكندرية
فريق إعلام الإسكندرية

فاز قسم الإعلام، بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، بالمركز الأول، بفيلم «مزاهر» في مُسابقة أفلام شباب مصر، بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ٣٩، والفيلم تحت إشراف الدكتور حسن صابر، نائب رئيس تلفزيون الإسكندرية، والمسئول عن الجانب العملي لمشروعات التخرج بالقسم، والدكتور طارق الخليفي، المُشرف على مشروعات تخرج شعبة العلاقات العامة والإعلان بقسم الإعلام.

وأكد الدكتور طارق الخليفي، أن طلاب قسم الإعلام يتميزون بقدرتهم على الإبداع وتوظيف مهاراتهم؛ لإنتاج أعمال قوية تستطيع المنافسة بل وتحقيق المركز الأول أمام أعمال اخرى لا يُستهان بها، مُشيرًا إلى أن فريق عمل فيلم «مزاهر» قدموا افضل ما لديهم، واستطاعوا إنتاج فيلم مُميز.

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وأشار «الخليفي» إلى أن الفيلم يعرض قضية مهمة وبأسلوب جديد من نوعه،  مُضيفًا أن طلاب شعبة العلاقات العامة استطاعوا تناول الموضوع بشكل مُميز في إطار الإمكانيات المُتاحة وبجهودهم الذاتية

 وأشاد بجهود الدكتور حسن صابر، نائب رئيس تلفزيون الإسكندرية مع الطلاب، مؤكدًا أنه لم يدخر أي جهد في مُساعدة الطلاب طوال العام الدراسي وتطوير مهاراتهم العملية.

من جانبهم، قال طلاب المجموعة الفائزة إن السبب وراء اختيار فرقة «مزاهر» لتكون مشروع تخرجهم؛ هو تصحيح الأفكار المغلوطة حول هذا النوع من الفن، وأضاف الطلاب أن الفيلم نال اعجاب هيئة التحكيم، وأنهم يشعرون بالفخر لتمثيل قسم الإعلام في مسابقة بهذا الحجم.

جدير بالذكر أن الفيلم من رؤية وإخراج ملك حسن إبراهيم، وإعداد رضوي أشرف علي، وميار حسام الدين، وعنان سعد صابر، وآيه علي، وميادة سعيد، وملك حسن، ومن إنتاج شروق طارق، وسهيله عزت بدران، وهاجر محمود، وهدير أيمن، بينما قامت بالإدارة المالية، روان حسن، وسكريبت شيماء سامي جمال، وتصوير أمل مطر، بينما قامت بأعمال المونتاج، أمل مطر، وملك حسن.

وتم تكريم الافلام الفائزة، في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ونائب وزيرة التضامن الاجتماعي، المخرج مهند دياب، وسكرتير عام مُساعد مُحافظة الإسكندرية نائبا عن مُحافظ الإسكندرية، وكوكبة كبيرة من نجوم الفن ولفيف من الصحفيين والإعلاميين وعدد من الجمهور السكندري.

وفي مسابقة أفلام شباب مصر خصصت جمعية مسافرون للسياحة والفنون مبلغ خمسين ألف جنيه، تشجيعا لشباب مصر، وسلم الجوائز الفنان عاطف عبد اللطيف، رئيس الجمعية، وأعلن النتيجة عضويّ لجنة التحكيم؛ الناقد السينمائي سمير شحاتة والناقد السينمائي سامي حلمي.

وذهبت الجائزة الأولى لفيلم «مزاهر»، من إخراج ملك حسن، والجائزة الثانية لفيلم «هذه البحيرة ليست ماءً» من إخراج روان شوقي، والجائزة الثالثة لفيلم «محدش شاف» من إخراج سلمى إبراهيم، وجاءت تنويهات وإشادة اللجنة للأفلام الآتية؛ فيلم «مدينة الأموات» للمخرج محمد محمود الجنزوري، وفيلم «ميت بالصدفة» من إخراج أسامة القزاز، وفيلم «زي كل مرة» من إخراج يوسف حسن يوسف، وفيلم «أسنان النيل» من إخراج منار سعيد.

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