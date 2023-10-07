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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرستين بمدينة بئر العبد

افتتاح مدرستين ببئر
افتتاح مدرستين ببئر العبد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرستي التربية الفكرية والرسمية لغات بمدينة بئر العبد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم يشهد طفرة تنموية كبيرة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية في شمال سيناء، لافتًا إلى إنشاء 109 مدارس على مستوى المحافظة منذ 2014، تضم 1263 فصلا تعليميا، يجري حاليًا تنفيذ 10 مدارس تضم 116 فصلا تعليميا من خلال هيئة الأبنية التعليمية.
 

وأشار المحافظ إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر في شتى القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم افتتاح مدرسة العريش المعمارية ومدرسة الخروبة والفصل الواحد بنجع سيبانه مع بداية العام الدراسي الجديد.

 

13مليون جنيه

بدوره، قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن مدرسة التربية الخاصة "الفكرية" بمدينة بئر العبد أنشئت على مساحة 3750 مترا مربعا بتكلفة 13 مليون جنيه، وتضم مبنى فصول دراسية بمساحة 560 مترا مربعا و13 فصل تربية فكرية واستراحة مدرسين، حيث تتكون من دور أرضي ودورين علويين وملحق إقامة طلبة بمساحة 280 مترا مربعا على دورين بجانب غرفة حارس.

وأضاف رضوان أن مدرسة بئر العبد الرسمية لغات أنشئت على مساحة 9765 مترا مسطحا بتكلفة 8 ملايين و845 ألفا و410 جنيهات، حيث تضم دورا أرضيا و4 أدوار علوية، بها 28 فصلا تعليميا يتسع لـ 1120 طالبا وطالبة، وتضم فناءً وفناء رياض أطفال وحديقة وملعب ومنطقة توسعات مستقبلية.

حضر الافتتاح كل من اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والقيادات التنفيذية والشعبية، والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، وسالم العكش ورمضان سرحان وسامي كامل، أعضاء المجموعة البرلمانية ببئر العبد.

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سيناء مدرستي التربية الرسمية الفكرية

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