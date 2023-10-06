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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد عودة سيناء.. تطبيق دروس حرب أكتوبر في مجالات التنمية

جنود شاركوا في حرب
جنود شاركوا في حرب أكتوبر المجبدة

 قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،أن استرداد الأرض ، وعودة سيناء  إلي حضن الأم مصر هي إحدى النتائج الإيجابية لنصر أكتوبر المجيدة 73 م.

وأكد اللواء  شوشة ، في ذكرى الاحتفال بنصر اكتوبر المجيدة 1973م  علي ضرورة أن يكتسب  أبناءنا خبرة رجالات أكتوبر الذين عاشوا أيام الحرب تحقق على أيديهم النصر العظيم .

وقال شوشة،  كي تتحقق الدروس والعبر من حرب أكتوبر ،يجب ان ترتفع إنتاجية الأفراد ، كما يجب تفعيل دور المجتمع المدني فهو له دور كبير في  تحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر، و يجب أن نتفانى في خدمة الوطن والتضحية لأجله ، و ان تكون هذه الدروس  منهاج لحياتنا من أجل تحقيق التنمية علي أرض سيناء الغالية التي تحررت بدماء أبناء مصر الأشاوس.

ووصف أبناء سيناء كيف كان حال المنطقة وقت الاحتلال ما آلت إليه بعد تحقيق النصر العظيم.

حيث يتذكر نصار عيد سالم أيام حرب أكتوبر المجيدة  والتي تمكن من خلالها جنود مصر الاشاوس في تحقيق النصر الذي اذهل العالم كله،  بل أصبحت حرب أكتوبر درس  يتعلمه مختلف الدول في فنون الحرب والخداع، والتي حققت  خلالها نصرا عظيما يعتبر فخرا للعسكرية المصرية.

 ويقول ان نتائج حرب اكتوبر جاءت لتتوج جهود مصر في تحقيق النصر والتفوق على الجيش الإسرائيلي الذي كان يوصف بأنه الجيش الذي لايقهر ، وأنه بعد مرور 50 عاما على هذا النصر العظيم ،فمن حق  أبناء سيناء ان يفخروا بما أنفقت الدولة على أرض سيناء لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الصعبة .وها نحن نعيش ازاي عصور التنمية التي ستفيد الأجيال القادمة من أبناء سيناء بصفة خاصة ومصر بصفة عامة ..تلك هي ثمار الحرب التي حققت خلالها مصر نصرا عظيما.



فرص عمل للشباب:

 وقال  الشيخ حميد  منصور  احد مشايخ بئر العبد ، ان  المشروعات التي أقامتها الدولة   حققت نجاحات كبيرة انعكست بشكل كبير على مستوى المعيشة داخل سيناء، ان هناك  خطط تنمية تم  تنفيذها  علي ارض سيناء الغالية باعتبارها قطعة غالية علي كل المصريين

وقد أثمرت الجهود التي بذلتها الدولة في توفير فرص عمل للشباب وإقامة مزيد من مشروعات التنمية واستثمار المقومات المتوفرة من الثروات التعدينية و المعدنية، لزيادة فرص العمل المتاحة للشباب ، لكي نعيش حياة آمنة ومستقرة.
 

وأشار  المهندس عبد الحميد الاخرسي نقيب الفلاحين في  سيناء  ، إلى أن الشباب في شمال سيناء يقدرون تماما دور الجيش في تحقيق النصر العظيم ،من أجل استرداد الأرض، وتوفير الأمان لأهالي سيناء .

 مشيرًا إلى أنه لولا قواتنا المسلحة ودورها التاريخي في الزود عن سيناء من اجل الحفاظ علي تراب الوطن ،ما كانت كل هذه الإنجازات التي تحققت علي مدي السنوات السابقة في سيناء.

 

 

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سيناء أكتوبر روح العمل الأرض

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