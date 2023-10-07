محافظ شمال سيناء يفتتح 10 منازل بدوية بقرية التلول في بئر العبد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، انشاء 10 منازل بدوية في قرية التلول بمركز بئر العبد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.



وأكد المحافظ علي ان قطاع الاسكان يشهد طفرة تنموية في محافظة شمال سيناء، حيث تم انشاء 3 مدن جديدة وهي مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام شرق مدينة بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة، فضلا عن مشروعات الاسكان الاجتماعي والمنازل البدوية التي تم انشائها في مدن وقري وتجمعات شمال سيناء.



أضاف اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء، أن القيادة السياسية تولي سيناء اهتمامًا كبيرًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة في شتي القطاعات، لافتًا إلي أنه تم تنفيذ مشروعات بسيناء تخطت قيمتها 5 مليارات جنيه.

أشار رئيس جهاز تعمير سيناء، إلى أن المنازل البدوية تعد من أهم المشروعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وذلك لدعم الاستقرار بسيناء وتوطين أهالينا بتجمعات تكون قريبة من أماكن الخدمات والمنشآت الحكومية.

4,5 مليون جنيه:



وقال المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن انشاء 10 منازل بدوية بقرية التلول بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير "الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء"، ضمن مشروع انشاء 30 منزل بالتلول، حيث سيتم افتتاح 20 منزل اخرين في نهاية شهر أكتوبر الجاري.



أضاف رئيس منطقة تعمير سيناء، أن كل منزل بمساحة اجمالية 120 متر مربع، حيث يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام بمساحة 80 متر وحوش بمساحة 40 متر، كامل المرافق من مياه وكهرباء وانارة وتشطيب.



حضر الافتتاح كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، القيادات التنفيذية والشعبية.