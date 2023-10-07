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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشبابها تحيا مصر.. مبادرة وطنية في 24 مركزا بالجيزة| شاهد

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة صباح اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 المبادرة الوطنية "بشبابها .. تحيا مصر" من مركز الصفا للتنمية الشبابية التابع لإدارة شباب العمرانية بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ،عادل فهمى وكيل المديرية للشباب وايهاب فاوى وكيل المديرية للرياضة .

وتضمنت المبادرة رفع علم مصر   على طول أبنية مراكز شباب الجيزة على أصوات طبول الكشافة وتحية العلم تلاها السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم مشاهدة فيديو من إعداد وتنفيذ شباب YLY وسفراء مشوارى الجيزة، يستعرض إنجازات الدولة (المستلهمة من روح النصر المجيد )  التى تعد إمتداد لنصر اكتوبر المجيد فلولا انتصار الجيش المصرى فى تلك المعركة الخالدة ماكنا نصل إلى مانحن فيه الآن.

وشارك بالمبادرة عدد كبير من فصائل الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة (YlY ، مشوارى ، الكشافة، الجوالة، أندية التطوع ، نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ و ممثلين من الكيانات الشبابية ).

وتهدف المبادرة إلى إحياء ذكرى النصر العظيم وإستعادة روح أكتوبر المجيد فى نفوس الشباب تلك الروح الملهمه والمحفزة على تخطى الصعاب ومواجهة التحديات ، كما تهدف إلى تنمية روح الولاء والإنتماء لدى هؤلاء الشباب تجاه وطنهم وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم لخدمة وطنهم مثلما فعل شهدائنا الذين ضحوا بكل غالى ونفيس فى سبيل تحرير وطنهم.

وأشار الدكتور أحمد عبد الوكيل إلى النجاح الذى حققته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى فى جمع شباب مصر تحت مظلتها حيث صرح قائلاً " نحن نسعى وبكل جد إلى تجميع شباب مصر تحت مظلة واحدة وفقا لتوجيهات معالى الوزير بهدف إحتوائهم والإستفاده من قدراتهم فهم القوة العظمى لوطننا الغالى مصر" فقد نجحت بالفعل وزارة الشباب والرياضة فى ذلك وهو مانراة جلياً فى الكيانات المختلفه التى تعمل تحت مظلة الوزارة.

شارك بالمبادرة عبر الفيديو كونفرانس 24 مركز شباب يمثلون 19 إداره وهي مراكز شباب ( بني سلامة ، اولاد علام ، ناهيا ، البدرشين ، امبابة ، منشأة البكاري ، المتانيا ، الندي ، المشابك،  منيل السلطان بحري، أطفيح
، مركز. شباب ، الحوامديه ،مركز شباب ام خنان ، مركز شباب الشيخ عتمان ، مركز شباب منا الأمير ،شنباري ،الباويطي،وراق العرب ،جزيرة محمد ،ارض اللواء ،الجيزة ،الصف ، طموة ومركز الصفا للتنمية الشبابية).

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