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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التخطيط تفوز بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عن برنامج القيادة للتميز الحكومي

صدى البلد

 

فازت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجائزة الفضية للتميز في الممارسة 2023 في فئة تنمية المواهب من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية European Foundation for Management Development (EFMD)، عن البرنامج التدريبي القيادة للتميز الحكومي، الذي نفذته الوزارة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة  بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكينجز كوليدج بلندن، وذلك خلال فعاليات مؤتمر التطوير التنفيذية بجامعة سانت جالن بسويسرا والتي تعد واحدة من أشهر جامعات سويسرا في الاقتصاد.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية بناء قدرات قيادات الجهاز الحكومي، مشيرة إلى أن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري. وأوضحت أن جهود الوزارة فى مجال التدريب وبناء القدرات جاءت فى إطار توجه أعم وأشمل للدولة المصرية بالتوسع فى الاستثمار فى البشر، وتحقيق هدف بناء الانسان المصري، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وخلال فعاليات المؤتمر استعرضت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي القيادة للتميز الحكومي، الذي تم تنفيذه في إطار الشراكة الثلاثية الناجحة التي تم توقيعها عام 2019 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعتين من أرقى الجامعات؛ الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكينجز كوليدج بلندن، ويهدف إلى بناء الكوادر القيادية الحكومية في مصر، وإعداد قادة المستقبل في الجهاز الإداري وتدريبهم بما يتناسب مع منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى الأثر التدريبي ومدى استفادة المتدربين المشاركين بالبرنامج في تطوير عملهم.
كما أشارت شريف إلى أهمية التدريب وتطوير العنصر البشري بما يتناسب مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن برنامج القيادة للتميز الحكومي تم في إطار هذا الانتقال للعاصمة والذي لا يعد مجرد انتقال مكاني فقط ولكنه انتقال من أجل تغيير الفكر في العمل الحكومي.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدار ثلاثة أشهر ما بين التدريب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وكينجز كوليدج بلندن، وصل عدد المتدربين به إلى 120 موظف حكومي يمثلون 24 وزارة بواقع 360 ساعة تدريبية، كما أسفر البرنامج عن تنفيذ 24 مشروع ودراسة عدد من المشروعات الأخرى، حيث تُظهر تلك المشروعات قدرة موظفي الجهاز الإداري المدربين على قيادة التغيير والقيادة الفعالة في مؤسساتهم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
يشار إلى أن مؤسسة European Foundation for Management Development (EFMD) هي منظمة عالمية غير ربحية تكرس جهودها لتطوير الإدارة وتعمل من أجل تعزيز التميز في الإدارة على الصعيد العالمي.

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