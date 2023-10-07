رئيس الوزراء يتفقد المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية.. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروعات المنطقة المركزية اﻻعمال سي بي دي بالعاصمة الادارية الجديدة، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وعدد من مسئولي الوزارة .

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع والذي تم بدء العمل به منذ عام 2016 وذلك بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان وشركة CSCEC الصينية التي تعد من رواد مجال التشييد والإنشاء العقاري.

قامت شركة CSCEC على إنشاء عدة أبراج حول العالم قبل مشاركتها في مشروع CBD.

واشترك في المشروع حوالي 11,000 عامل مصري، خضعوا لتدريبات دورية لاكتسابهم مفاهيم جديدة عن كيفية البناء وفق أساليب حديثة ومتطورة وبأعلى جودة ممكنة، تتلاءم مع البنية التحتية لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة على 195 فدانًا، أي ما يعادل 1,71 مليون متر2 تقريبًا، ومن الجدير بالذكر أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل، وتم تخصيص حوالي 520,000 متر2 للمرحلة الأولى فقط.

تعتبر المرحلة الأولى من المشروع خاصة بمنطقة الأبراج، بالإضافة إلى المراحل الأخرى التي ستضم الخدمات وغيرها.