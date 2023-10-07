كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

تعتبر الجبن المثلثات واحدة من منتجات الإفطار والعشاء التي يميل الصغار والكبار إلى شرائها لأنها سهل الاستخدام ولذيذة المذاق.



وعلى الرغم من ذلك، فإن المشكلات الصحية التي قد تنتج عنها ربما تفوق فوائدها، حسبما نشر موقع "Health".

مكونات الجبن المثلثات..

يتكون هذا النوع من الجبن من الكريمة التي تتم معالجتها حرارياً بالبسترة لقتل أي كائنات دقيقة قد تكون خطيرة، يتم إدخال بكتيريا حمض اللاكتيك حتى تقل نسبة الحمضية بها.

-يتم تقسيم قطرات الدهون من الكريمة إلى قطرات أصغر وأكثر تناسقًا، وبالتالي تصبح الجبنة أكثر نعومة.

-وهناك بعض الإضافات التي يتم تزويدها إلى الجبن المثلثات، مثل صمغ الخروب والكاراجينان حتى يصبح الجبن أكثر سماكة، فضلا عن إنزيم التخثر المشتق من مصدر نباتي أو حيواني لضبط مدى صلابة الجبن.

-يجب أن يحتوي الجبن الكريمي على 33% على الأقل من الدهون في أمريكا، وفي بعض البلدان، قد يتم زيادة هذه النسبة من الدهون.

لماذا لا ينصح الأطباء بالجبن المثلثات؟

يحتوي هذا النوع من الجبن على كمية صغيرة من البروتين، حيث توفر القطعة الواحدة أقل من 2 جرام، في حين تتميز بعض الأجبان الأخرى باحتوائها على نسبة عالية من البروتين اللازم للحفاظ على كتلة العضلات وقوتها والشعور بالشبع فترة طويلة.

وأشار الخبراء إلى احتواء الجبن المثلثات على نسبة عالية من الدهون التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، لأنها تزيد العبء على الشرايين واللويحات.

تحتوي الجبن المثلثات أيضًا على عدد كبير من السعرات الحرارية التي ترفع فرص زيادة الوزن والسمنة، ما يعرض الشخص لكثير من الأمراض المزمنة المرتبطة بالوزن الزائد.

بدائل إفطار صحية غنية بالبروتين

1-الفول المدمس.

2-الجبن القريش.

3-طبق الشوفان بالحليب.

4-الزبادي بالعسل والفواكه.

5-بيض

