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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

صدى البلد

الكرات ينافس الهليون في قيمته الغذائية ويتفوق عليه في مجال الاستشفاء لغناه بالعناصر النشيطة الضرورية لصحة الجسم ، وهو من العائلة البصلية ، فهو يحتوي على الفوسفور والمنجنيز والحديد والفيتامينات .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى فوائد الكرات الصحية..


١ويحتوي على املاح معدنية كثيرة منها المغنيسيوم والكالسيوم والصودا والبوتاس والجير والكبريت .


٢وعلى اللعابين والكلوروفيل والسيلولوز وهو غني بفيتامين ب و ث .


٣ ويؤكل الكرات طازجا اخضر كما هو او يعمل منه شوربة او يضاف الى السلطة الخضراء.


٤له تأثير نافع على الجهاز التنفسي والاوتار الصوتية ،تشرب شوربة الكرات لعلاج السعال والبحة والربو وتوسيع الشعب الهوائية .


٥مقو لدفاعات الجسم الطبيعية ومقو للعظام والجلد .
٦فهو احد المقبلات التي تريح المعدة وينشطها ويسهل عملية الهضم والامتصاص .


٧وهو ملين يقوم بتنظيف المعدة بشكل كامل وشامل .
٨يقاوم الانيميا (فقر الدم) وينشط الجهاز العصبي مدر للبول .


٩ غني بالاملاح القلوية والكلوروفيل .


١٠منشط لعضلة القلب

الجهاز التنفس الشعب الهوائية الفيتامينات جهاز التنفس

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