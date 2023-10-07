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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعباءة واسعة.. مريم أوزرلي تتألق بإطلالة مختلفة من أبو ظبي

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام من ابو ظبي، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي 

وظهرت مريم أوزرلي بعباءة واسعة وطويلة تجمع بين اللون الابيض والذهبي والاسود، وباكامام طويلة وواسعة، واختارت حقيبة باللون الاسود، مع حذاء مفتوح بنفس اللون.

 

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ورفعت مريم أوزرلي خصلات شعرها ألى الوراء وتركته منسدلا على ظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت مريم أوزرلي إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج بألوان ترابية ناعمة، والتي أبرزت من رقة وجمال ملامحها.

 

وتزينت مريم أوزرلي باسورة ونظارة شمسية باللون الاسود وفريم ذهبي، وهو ما ابرز من إطلالتها بشكل كبير.

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم مريم اوزرلي إطلالة مريم أوزرلي تفاصيل إطلالة مريم اوزرلي الفنانة التركية مريم أوزرلي

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