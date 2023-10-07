محمود فوزي يكشف التفاصيل الدستورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدستور حدّد شروط الترشح للمنصب الأكبر في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه بالإضافة إلى الشروط العامة مثل الجنسية والسن، فهناك شرطًا بأنه من الضروري الحصول على تأييدات لا تقل عن 25 ألف من المواطنين من 15 محافظة على الأقل وعلى الأقل ألف مواطن من كل محافظة أو 20 نائبًا من مجلس النواب.

وتابع: أقبل آلاف المواطنين على إصدار التأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. واستجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن المرشح السيسي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم، علاوة على تقديم الملف الخاص بالترشح.

واستطرد: وحصلنا على تزكية من 424 نائبًا من نواب الشعب، وقدمنا عددًا لا يقل عن مليون و130 ألف تأييدا من المواطنين من جميع الفئات والأعمار والمحافظات.

وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، بعد قليل، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.