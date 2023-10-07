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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيسي يوجه بإنشاء مجموعة داخل الحملة من أساتذة الجامعات للمشاركة باتخاذ القرارات

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي ‏وجه بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون مشاركة في صناعة القرار حال فوزه بحيث تضم مجموعة من أساتذة الجامعات والمثقفين والخبراء في جميع المجالات.

‏وأوضح رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه بالنسبة للإجراءات التنظيمية سوف تتبع الحملة أفضل المعايير الانتخابية الممكنة وسوف تلتزم بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسوف تعمل على تطبيقها نصا وروحا.

 

وأضاف محمود فوزي، أن الحملة أطلقت صفحة رسمية على منصات التواصل الاجتماعي ويتم العمل حاليا على إنشاء موقع إلكتروني للإعلان من خلاله عن كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسي كما ستقوم الحملة ‏بعمل جولات ميدانية ابتداءا من الأسبوع المقبل.

السيسي محمود فوزى منصات التواصل الاجتماعى الهيئة الوطنية للانتخابات الدستور

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