محمود فوزي: حملة المرشح السيسي للرئاسة غير نمطية وأي محب يعتبر نفسه منها

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس وجه بأن تكون الحملة غير نمطية وتعتمد على كافة الكيانات وأي محب للرئيس يمكن أن يعتبر نفسه جزءا منها.



وأضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي أول للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن أكبر شريحة عمرية أيدت ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توقيع التوكيلات من هم أقل من 35 سنة بإجمالي 514 ألف تأييد.

وأشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن محافظة القاهرة هي أكبر المحافظات عددا في تأييد ترشح الرئيس، يليها محافظة الجيزة، بينما كانت أقل المحافظات هي محافظة الوادي الجديد.

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للرئيس السيسي، قائلا: تقدمنا للهيئة الوطنية للانتخابات بكل فخر اليوم بملف ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية.

وبدأت الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.