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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داعية مهاجما إلهام شاهين: من تكون حتى ترفض عِلم الشعراوي

الشعراوي
الشعراوي

الفنانة إلهام شاهين دائما ما تهاجم الشيخ الشعراوي وأفكاره، وقالت إنها ضد تقديم السيرة الذاتية عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، مبررة ذلك أنها شاهدت فيديوهات صادمة له، في أحد اللقاءات عن المريض، حيث قال: «مش لازم تعالجوه علشان ماتأخروش لقائه بربه».

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ورد الشيخ خالد الجميل، الداعية الإسلامي، خلال لقائه مع موقع “صدى البلد”، إن كل إنسان له عقل راجح يقول رأيه، لكن نحترم الشخص الذي نتحدث عنه في قبره، فالإمام الشيخ الشعراوي من كبار العلماء، وأثرى العالم بتفسيرات يندر أن يأتي أحد العلماء بمثلها، وكان يفسر القرآن كما لم يفسره أحد من قبل، وأعاد إحياء تراث المفسرين القدامى.

وأضاف الشيخ خالد الجمل، أن الشعراوي كان في زمن يقبل طريقته، فكان يتحدث بالأسلوب الريفي البسيط، وكان الأمر مقبولا، وبسيطا، ولكن عندما نحكم على مقالة الإمام هذه الأيام، فالعصر اختلف.

وتابع: لو عاد من يتحدث بطريقة الشعراوي الآن سنختلف معه، والوقت لم يتسع لهذه الطريقة لكن في وقت الشعراوي كانت طريقة كلامه مناسبة، لكن أن ترفض إلهام شاهين طريقة حديثه، باعتبارها “من تكون حتى ترفض علم الشعراوي”؛ لأن من يُقيِّم شخص تقييما علميا؛ لا بد أن يعرف أبجديات العلم الذي يُقيّم عليه.

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد هاجمت الشيخ الشعراوي، في تصريحات صحفية، قائلة: «ليه نقدم سيرة ذاتية ليه؟.. مفروض نقدمها عن العلماء!».

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن والدها لم يكن راضيا عنها لآخر وقت؛ لتعرضها للمشاكل والمضايقات بشكل دائم، مؤكدة أنه تعرض لمرض خطير في آخر حياته، حيث أصيب بتليف في الكبد، وكان يرفض الطعام، وحاولت معه في هذا الأمر، إلا أنه رفض أن أطعمه، لدرجة أنه ألقى الطعام بيده على ملابسي.

الشيخ الشعراوي إلهام شاهين الشيخ خالد الجميل الداعية الإسلامي الفنانة إلهام شاهين

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