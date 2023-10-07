كريم عبد العزيز يدعم الشعب الفلسطيني: ربنا معاكم يا أبطال

علق الفنان كريم عبد العزيز على انتفاضة الشعب الفلسطيني، والعملية التي نفذتها حركة حماس اليوم، وأسفرت عن وقوع عدد كبير من قوات الاحتلال في الأسر، فضلًا عن إصابة آخرين.

وكتب كريم عبد العزيز فى تغريدة له من خلال حسابه الشخصي على تويتر "ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين .. ربنا معاكم يا أبطال "

يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه حركة حماس الفلسطينية هجومًا مزدوجًا منذ الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت 7 أكتوبر، حيث تم إطلاق المئات من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية المختلفة المدنية والعسكرية.

وبالتزامن مع الهجمات الصاروخية شنت عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس، هجمات برية داخل منطقة غلاف غزة، وجرت اشتباكات مسلحة خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى داخل صفوف جنود الاحتلال الاسرائيلي.

