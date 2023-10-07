قبل إرسالها رسميا الثلاثاء.. صدى البلد يكشف قائمة الأهلي للدوري الأفريقي

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على قائمة اللاعبين التى سيتم إرسالها للاتحاد الإفريقى الثلاثاء المقبل للمشاركة بالنسخة الأولى للدورى الإفريقى.



وعلم “صدى البلد” أن قائمة الأهلي30 لاعبا هم :محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء فى حراسة المرمى ومعهم محمد هانى وخالد عبدالفتاح وكريم فؤاد ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول وكريم الدبيس وأليو ديانج وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد مجدى «أفشة» ومروان عطية وعمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل «كوكا» وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وبيرسى تاو ورضا سليم وأنتونى موديست وصلاح محسن ومحمود عبدالمنعم «كهربا»ومحمد الضاوى «كريستو».



وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا.



ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في الدوري الإفريقي مع سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر في دار السلام، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر في القاهرة.



ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة؛ لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.