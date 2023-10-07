تحذير عاجل لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد .. تفاصيل

نصح عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة أبل الأمريكية بضرورة تثبيت تحديث iOS 17.0.3 على هواتفهم لحماية الأجهزة الخاصة بهم من الاختراق.

وبحسب تقرير من Security Boulevard فإن تثبيت حديث iOS 17.0.3 على هواتف آيفون وأجهزة آيباد يحمي المستخدمين من ثغرة “ Zero-Day” والتي تعد أخطر ثغرة أمنية يمكنها اختراق المستخدمين والسيطرة على أجهزتهم.

وقامت شركة أبل بتصحيح اثنتين من نقاط الضعف التي تم استغلالها بالفعل في تحديث iOS 17.0.3 ليس فقط لسلسلة هواتف iPhone 15، ولكن لكل هواتف آيفون وأجهزة آيباد المدعومة .

ويعمل تحديث iOS 17.0.3 - والذي يعد تحديثا طارئا- على إصلاح ثغرة “ Zero-Day” الجديدة، وتسبب الثغرة على نقطة ضعف تم اكتشافها في XNU kernel والتي تمكن المهاجمين من تصعيد الامتيازات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد.



ومنذ يناير العام الحالي ، عالجت أبل إجمالي 18ثغرة خطيرة من هذا النوع، حيث يعالج إصدار iOS 17.0.3 أيضًا مشكلة معروفة تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة هواتف آيفون.

ويجب على جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد التحديث فورا إلى iOS 17.0.3، حيث يعد هذا تحديثًا مهمًا يجب عليك تطبيقه بشكل فوري وعاجل إذا لم تكن قد قمت بتثبيته في الساعات الماضية، لذا انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج وقم بتنزيل وتثبيت iOS 17.0.3 في أقرب وقت ممكن.