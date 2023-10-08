دعاء للزوج المسافر.. أجمل الكلمات في لحظات الوداع

دعاء للزوج المسافر هو أفضل ما تقدمه الزوجة لزوجها خلال سفره سواء كان بحثا عن الرزق أو في مهام عمل، ومن الأمور المستحبة دعاء الزوجة لزوجها بكل خير ، ودعاء السفر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبسط ما يقوله الزوج المسافر أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه رواه ابن ماجة وهو من الأدعية القصيرة للسفر اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، وعلى الزوجة أن تكثر في دعاء للزوج المسافر فهو أشد ما يكون في حاجة للدعاء وصبرا على الفراق لقرائنا الكرام نقدم في السطور المقبلة دعاء للزوج المسافر.

دعاء للزوج المسافر

دعاء للزوج المسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم يقول: "سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من مشقة السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل ، و دعاء للزوج المسافراللهُمَّ يا مسخّر الرّياح لسليمان، ويا مسخّر الحوت ليونس، ويا مُسخّر النار لنبيّنا إبراهيم، ويا مُسخّر جبريل لمحمّد، أسألك أن تُسخّر لي زوجي، وأن تكفيَه كل شر، اللهُمَّ اجعله قرّة عيني، واجعلني قرّة عينه ، واحفظه في سفره. اللهم احفظ زوجي من يمينه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، اللهم عافه فيمن عافيت واحفظه فيمن حفظت اللهم قوى إيمانه، اللهم حبب فيه زملائه ورؤسائه، اللهم بارك له في رزقه، واكفيه شر الحقد والحسد .



ادعية للزوج المسافر

ادعية للزوج المسافر اللهم إن لي مسافر جعلته في ودائعك استودعتك يا الله زوجي قطعة من قلبي فاحفظه لي من كل شر يا رب، اللهم إن لي مسافر تراه ولا أراه احفظه بعينك التي لا تنام، اللهم إني استودعتك زوجي فاجعله في عنايتك ورعايتك وحفظك أينما حل وارتحل، رب إن لي مسافر أخشى عليه من أي ضرر يمسه فأحفظه بعينك التي لا تنام. مولاي أحفظ لي مسافر غالي كنبض قلبي. اللهم إني استودعتك زوجي وسخر له الأرض ومن عليها وأجعل له من لدنك سلطانًا نصيرًا. يا حي يا قيوم إن لي حبيب مسافر تحبه روحي اللهم إني استودعتك إياه فاحفظه لي من كل شر. اللهم أن لي مسافر لا أرى حياتي من بعده؛ فاحفظه لي بعينك التي لا تناماللهم ارزقه بالمال الحلال الذي لا يعد ولا يحصى عاجلًا غير آجلًا.



ادعية لحفظ الزوج المسافر

ادعية لحفظ الزوج المسافر اللهم رده لي ولأولاده سالم غانم مجبور الخاطر، اللهم احفظ لي من تقر عيني بوجودهم اللهم استودعك نفسي وزوجي وأهلي وكل من أحب فاحفظهم لي، اللهم ان لي مسافر جعلته تحت عيناك أستودعتك يا الله إياه فإنك خير المستودعين يا مسافر عين الله بالسفر تحميك ودعتك الرحمن وهو خير الحافظين، ربي احفظ لي مسافر تخاف عليه روحي من كل شيء وأخشى عليه من ضرر يمسه، اللهم بارك له في رزقه اللهم اكفيه شر الحقد والحسد من الناس يا الله، اللهم بارك له في صحته واجعله يتمتع بصحته وأصرف عنه المرض يا الله، اللهم أمدد في عمره يا الله اللهم اني استودعك زوجي بعينك التي لاتنام اللهم أحفظ لي من تقر عيني بوجودهم ومن جعلتهم أسباب سعادتي.

دعاء لزوجي البعيد عني

دعاء لزوجي البعيد عني اللهم استودعك زوجي واهلي وكل من أحب فاحفظهم لي، اللهم اجعل هذه الليله بركة ويمن على عائلتى اللهم احفظ زوجى واولادى واجعلهم فى مأمن من كل شى، اللهم احفظ لي من لا أوفيه حقه مهما عملت وارزقه الصحة والعافية زوجي الغالي واحفظ لي فلذات كبدي بناتي حياتي اللهم اني استودعك اهلي وانت الحفيظ، اللهم اني استودعك من احبه فأحفظه لي بحفظك استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ترجع لي بالسلامه يا زوجي الغالي اللهم احفظ زوجي من شر السفر وان شاء الله يوصل بالسلامه اللهم إن لي مسافر جعلته تحت عيناك استودعتك يا الله إياه فإنك خير المستودعين، يا مسافر عين الله بالسفر تحميك ودعتك الرحمن وهو خير الحافظين ربي احفظ لي مسافر تخاف عليه روحي من كل شي، وأخشى عليه من ضرر يمسه، اللهم إني استودعك زوجي بعينك التي لا تنام.

دعاء للزوج المسافر للعمل

دعاء للزوج المسافر للعمل اللهم إن لي مسافر يسعى لكسب المال وضمان الحياة الكريمة لأسرته يا رب أحفظه بعينك التي لا تنام. استودعتك يا الله زوجي وراحته وأنفاسه اللهم أبعد عنه متاعب الدنيا يا رب بحجم سمائك السابعة اكتب الرزق لزوجي وسهل له عمله وأرح واحفظه أسعده واحفظه لي بعينك لا تنام. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين، تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا، وعافنا واعف عنا.. إلهنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا فى شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة، وامنا من خوفنا يوم تقوم الساعه برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء السفر

دعاء السفر فيه كلمات وأدعية كثيرة اخترنا أهمها وهو كما نص عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: ايبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون وهذا الدعاء المعتمد من دار الإفتاء المصرية عن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه قال: ” ودعني رسول الله ﷺ فقال: ( أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه رواه ابن ماجة وهو من الأدعية القصيرة للسفر وفيه أيضًا عن الصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ” جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال: زودك الله التقوى، قال زدني قال: وغفر ذنبك، قال زدني بأبي أنت وأمي قال: ويسر لك الخير حيثما كنت رواه الترمذي