اتحاد تليفزيونات التعاون الإسلامي يدين العدوان العسكري المتواصل على الشعب الفلسطيني

أدان اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.



وأكد اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة؛ هي السبب الرئيسي في عدم الاستقرار.

وحمل الاتحاد، الاحتلال الإسرائيلي، مسئولية التصعيد، مجددا دعوته إلى المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.