ردا على القصف الإسرائيلي.. ضربات صاروخية فلسطينية جديدة تجاه مدن الاحتلال

‏قال الكاتب الصحفي الفلسطيني، محمود اللوح، إنه تم إطلاق بعض الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية من قبل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم، وخاصة من كتائب القسام؛ وذلك ردا على الضربات الإسرائيلية التي وجهت إلى قطاع غزة اليوم.

‏وأوضح خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر "المحور"، أن الاحتلال لا يفرق بين الصحفيين وعناصر المقاومة، والأجواء الحالية هي أجواء حرب، وهناك تدخل من دول عديدة، وأيضا من مصر، ولكن قوات الاحتلال لا تستجيب.

وأكد أن عناصر المقاومة الفلسطينية، استطاعوا أسر 100 جندي إسرائيلي، كما أعلنت قوات الاحتلال عن مقتل أكثر من 150 إسرائيليا حتى الآن.