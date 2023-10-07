فيوتشر يعبر الجولة الثالثة بالدوري بثنائية في شباك طلائع الجيش

نجح نادي فيوتشر في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى.

سجل عمر كمال عبد الواحد هدف تقدم فيوتشر فى الدقيقة 44

وفي الدقيقة86 أحرز مروان محسن الهدف الثاني في شباك طلائع الجيش ليعزز تقدم فريقه

وخاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كيجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:-

عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد فتح الله و فريد شوقى وخالد سرحان وأحمد زولا وجودوين أوكوارا وعبد الرحمن شيكا وكريم طارقويسرى وحيد وعلى حمدى وأحمد متعب.