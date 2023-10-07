محلل سياسي: الدعم أمريكي للاحتلال الإسرائيلي يحشد ضد الفلسطينيين

‏قال أحمد محارم، المحلل السياسي، إن الظروف الإقليمية والعالمية تحتم على الإدارة الأمريكية أن تكون إجابتها في هذا الموقف الذي يحدث في فلسطين إجابة تقليدية سواء من الرئيس بايدن أو من وزير الدفاع أو من وزير الخارجية والجميع في أمريكا أجاب الإجابة التقليدية، وهي: “نحن نضمن أمن إسرائيل في هذا الموقف”.

‏وأوضح، خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر "المحور"، أن هناك دعوة لانعقاد مجلس الأمن، غدا، وبالطبع عندما يجتمع مجلس الأمن في ظروف مثل هذه؛ فغالبا ستكون هناك بعض التوجهات.

وأشار إلى أن بعض الدول بدأت نبرتها تختلف خلال الساعات الأخيرة بشأن هذا الموقف، ومن الممكن أن يكون هناك حشد لتوجيه اللوم إلى حماس لأنها من بادرت بالهجوم.