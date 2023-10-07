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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: الدعم أمريكي للاحتلال الإسرائيلي يحشد ضد الفلسطينيين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

‏قال أحمد محارم، المحلل السياسي، إن الظروف الإقليمية والعالمية تحتم على الإدارة الأمريكية أن تكون إجابتها في هذا الموقف الذي يحدث في فلسطين إجابة تقليدية سواء من الرئيس بايدن أو من وزير الدفاع أو من وزير الخارجية والجميع في أمريكا أجاب الإجابة التقليدية، وهي: “نحن نضمن أمن إسرائيل في هذا الموقف”.

‏وأوضح، خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر "المحور"، أن هناك دعوة لانعقاد مجلس الأمن، غدا، وبالطبع عندما يجتمع مجلس الأمن في ظروف مثل هذه؛ فغالبا ستكون هناك بعض التوجهات.

وأشار إلى أن بعض الدول بدأت نبرتها تختلف خلال الساعات الأخيرة بشأن هذا الموقف، ومن الممكن أن يكون هناك حشد لتوجيه اللوم إلى حماس لأنها من بادرت بالهجوم.

فلسطين الادارة الامريكية إسرائيل مجلس الأمن أمريكا

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