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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيجيلك شد عضلي خلال النوم.. إليك الأسباب

شد عضلي أثناء النوم
شد عضلي أثناء النوم

يمكن أن يكون الشعور بشد العضلات خلال النوم، نتيجة لعدة أسباب قد يعاني منها الإنسان ويمكن إجمال هذه الأسباب الشائعة والنصائح لتجنبها في النقاط التالية:

1. نقص المغنيسيوم: يعتبر نقص المغنيسيوم أحد الأسباب الشائعة لشد العضلات. يمكنك زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز، والبذور، والمكسرات، والأفوكادو.

2. التوتر والإجهاد: قد يؤدي التوتر النفسي والإجهاد إلى تشنجات العضلات أثناء النوم. حاول تطبيق تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، واليوجا، والتأمل قبل النوم للتخفيف من التوتر.

3. التعرض للبرودة: يمكن أن يؤدي التعرض للبرودة أثناء النوم إلى تشنجات العضلات. حافظ على درجة حرارة الغرفة مريحة واستخدم طبقات مناسبة من الأغطية للحفاظ على الدفء.

4. النشاط البدني الزائد: قد يؤدي ممارسة التمارين الشاقة قبل النوم إلى زيادة احتمالية حدوث تشنجات العضلات أثناء النوم. حاول تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة قبل فترة النوم.

5. نقص السوائل: يمكن أن يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى تشنجات العضلات. تأكد من شرب كمية كافية من الماء خلال النهار وتجنب الجفاف.

6. الوضعية الغير مريحة أثناء النوم: قد يكون اختيار وضعية غير مريحة أثناء النوم هو السبب وراء شد العضلات. حاول اختيار وضعية النوم التي توفر الدعم للجسم وتقلل من الضغط على العضلات.

إذا استمرت مشكلة شد العضلات أثناء النوم أو تسببت في إزعاجك، فقد يكون من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.

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