مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حيث قدم المستشار محمد فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أوراق ترشح الرئيس السيسي اليوم نيابة عنه، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما قدم المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي ملف التزكيات التى حصل عليها الرئيس السيسى من اعضاء مجلس النواب الى الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والتى تصل إلى ٤٢٤ برلمانيا.

إلى جانب تقديمه ايضا لملف نماذج التوكيلات التى حصل عليها الرئيس السيسى من المواطنين، والتى تصل الى مليون و 365 ألف نموذج.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تواجدها بمحيط مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني، بالتزامن مع فتح باب تلقى طلبات المرشحين، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها على مداخل ومخارج الهيئة.

وبدأت الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

