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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنطقة الشمالية في غزة

صدى البلد

قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم السبت،  بقصف عنيف على المنطقة الشمالية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية، في وقت سابق من اليوم، العثور على عشرات الجثامين للمستوطنين الإسرائيليين في أحد حقول غلاف غزة.

وقال الإعلام الإسرائيلي ، في وقت سابق من اليوم ، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت قرر توسيع حالة الطوارئ لتشمل كامل دولة الاحتلال.

وأفادت القناة 13 العبرية ،اليوم، بارتفاع عدد القتـ ـلى الإسرائيليين بنيران المقاومة الفلسطينية إلى 300 قتيل.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بارتفاع عدد المصابين إلى 1450 جريحًا إسرائيليًّا بينهم 285 شخصًا إصاباتهم بين خطيرة وحرجة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم، أن إجمالي ما وصل الى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء القصف الاسرائيلي بلغ 232 شهيدا و 1697 جريحًا باصابات مختلفة.

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