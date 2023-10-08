بسعر رخيص للشباب.. كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج القادم Galaxy A15 

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد مخصص للشباب بسعر مناسب للغاية مع مواصفات مميزة، حيث ظهرت مؤخرا عدد من التفاصيل الخاصة ب هاتف Galaxy A15 على منصة Geekbench.

وبحسب موقع SamMobile فإن سامسونج قد تعلن خلال الأسابيع المقبلة عن إطلاقها لهاتف Galaxy A15 والذي سيحصل على معالج قوي ثماني النواة من نوع MediaTek Helio G99 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، مع اثنين من مراكز وحدة المعالجة المركزية بسرعة 2.2 جيجا هرتز و 6 مراكز لوحدة المعالجة المركزية بسرعة 2 جيجا هرتز.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A15 شبكة 4G، كما سيعمل بنظام التشغيل Android 14 ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت .

وقد يحصل هاتف سامسونج Galaxy A15 على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 15 وات.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A15 بإطارات مسطحة وشاشة Infinity-U بقياس 6.4 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة +Full HD ، مع مستشعر للبصمة ، ومقاومة للمياه والغبار.