حسين هريدي : مصر تعمل جاهدة لاحتواء الموقف ومنع التصعيد في غزة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعمل جاهدة لإحتواء الموقف ومنع التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح هريدي خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولي المصرية،:" مصر تبذل جهودا لمنع تصعيد الأمر وندرك أن حركة عسكرية اذا لما يتم إحتوائه قد يتفاقم الأمر.

وأكمل مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حكومة نيتناهو تتحمل مسئوليتها في عدم تصعيد الأمر بين البلدين ويجب أن يتم ضبط النفس.

وإختتم حديثه،:" القضية الفلسطينية ظلت فترة كبيرة لا تتحرك للأمام بسبب تطرف الحكومة الإسرائيلية وعدم إهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية.