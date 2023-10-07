سعيد عكاشة : حالة رعب وفزع في إسرائيل بسبب نشر هذه الصور

‏قال الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن واقع ما حدث اليوم في إسرائيل أن الشارع الإسرائيلي في حالة ذهول ولم يستفق من الصدمة حتى الآن.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي ‏"عمرو أديب"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن حتى الآن ردود الفعل من القادة السياسيين في المعارضة الإسرائيلية تتضامن مع نتنياهو وتؤجل مرحلة الحساب إلى وقت لاحق، والشارع الإسرائيلي حتى الآن في صدمة عنيفة والصور والفيديو هات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببت حالة رعب وفزع في إسرائيل.