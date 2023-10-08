فيوتشر يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم عمر كمال

نفى علاء ميهوب مدير الكرة بفريق مودرن فيوتشر، كافة التقارير التي ترددت مؤخرا حول تلقي ناديه عروضا رسمية بشأن اللاعب عمر كمال والذي يقترب عقده من الانتهاء.

وقال علاء ميهوب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :" ، عمر كمال لاعب رائع وهو لايجيد المراوغة، لقد أبلغني أنه يركز مع مودرن فيوتشر ولا يلتفت إلى أي مفاوضات".

وشدد :" لا توجد مفاوضات رسمية مع أي ناد لضم عمر كمال عبد الواحد، و نجتمع مع عمر كمال بعد نهاية التوقف الدولي من أجل مناقشة مصير اللاعب مع مودرن فيوتشر.

وأتم :" تأهلنا لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية عن جدارة، ومجموعة مودرن فيوتشر بالكونفيدرالية قوية وتضم اتحاد العاصمة حامل اللقب وفريق آخر يقوده محمد عودة".