خلال إجازة العيد .. إزالة 4 تعديات في دسوق بكفر الشيخ | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى إزالة 4 حالات تعدٍ بقرية كنيسة الصرادوسي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل الحاسم مع المخالفين، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ونفذت الوحدة المحلية برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بتنفيذ حملات مرور ميدانية مكثفة أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 150 مترًا و100 متر بقرية كنيسة الصرادوسي، بالإضافة إلى إزالة حالتين على مساحة 30 مترًا و20 مترًا بقرية لاصيفر البلد.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الإزالة تمت حتى مستوى سطح الأرض، وتسليم الأراضي إلى الجمعيات الزراعية المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على استمرار حملات الإزالة الفورية في المهد، والتعامل بكل حسم مع أي محاولة للبناء المخالف، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وصونًا لمقدرات الدولة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة خلال الإجازات والعطلات الرسمية لرصد أي مخالفات، موجّهًا بضرورة تكثيف المرور الميداني والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، لضمان سرعة إزالة التعديات ومنع تكرارها.