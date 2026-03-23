عمره 100 عام.. إزالة فورية لمنزل متصدع وآيل للسقوط بطوخ

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بإزالة منزل متصدع وايل للسقوط حفاظا على أرواح المواطنين.



تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة طوخ بلاغا يفيد بتصدع احد المنازل بمنطقة العرجان وسط المدينة مما يشكل خطورة على حياة المارة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ و بحضور المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ وتم استدعاء مسؤلى الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الايلة للسقوط واتخاذ قرار عاجل بشأن المنزل .

وعلى الفور تم إزالة الجزء المتهدم من اتجاة الشارع حفاظا على سلامة المواطنين كما تم الاستعانة بمقاول هدم وجارى التعامل

فيما أفادت لجنة المنشآت الايلة للسقوط بان المنزل مبنى بالطوب اللبن وان عمر المبنى يزيد عن مائة عام وخالى من السكان.