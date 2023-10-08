بسبب عيب خلقي.. طالب بالحقوق يروي معاناته من التنمر

قال عبد الرحمن أبو نصر طالب بكلية الحقوق جامعة دمنهور، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ إنه يعاني من غيب خلقي في أنفه منذ ولادته وعانى كثيرا من التنمر منذ دخوله المدرسة وهو صغير.

وأضاف أنه كان يبكي لأهله عند عودته من المدرسة وكانوا يتحدثون معه حتى يهدي لكي لا يكون حزينا، ويقدمون له كل الدعم.

وتابع أنه يعمل صنايعي ألوميتال لكي يصرف علي نفسه ودراسته، وحتى لا يكون حملا علي أهله.

واستطرد أن أحد أطباء التجميل، استجاب لطلبه بعد نشره لمقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك وأجرى له عملية تجميل.

وأضاف أنه كان خائفا من العملية وكان يعتقد انها سوف تؤثر على التنفس ولكن حاليا الوضع صار افضل كثيرا وحاليا والحمد لله.

واختتم أنه سعيد جدا حاليا ويعمل ويجتهد ويكافح لكي ينجع والوضع صار أفضل بكثير.