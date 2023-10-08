عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب عيب خلقي.. طالب بالحقوق يروي معاناته من التنمر

صدى البلد

قال عبد الرحمن أبو نصر طالب بكلية الحقوق جامعة دمنهور، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ إنه يعاني من غيب خلقي في أنفه منذ ولادته وعانى كثيرا من التنمر منذ دخوله المدرسة وهو صغير.

وأضاف أنه كان يبكي لأهله عند عودته من المدرسة وكانوا يتحدثون معه حتى يهدي لكي لا يكون حزينا، ويقدمون له كل الدعم.

وتابع أنه يعمل صنايعي ألوميتال لكي يصرف علي نفسه ودراسته، وحتى لا يكون حملا علي أهله.

واستطرد أن أحد أطباء التجميل، استجاب لطلبه بعد نشره لمقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك وأجرى له عملية تجميل.

وأضاف أنه كان خائفا من العملية وكان يعتقد انها سوف تؤثر على التنفس ولكن حاليا الوضع صار افضل كثيرا وحاليا والحمد لله.

واختتم أنه سعيد جدا حاليا ويعمل ويجتهد ويكافح لكي ينجع والوضع صار أفضل بكثير.

 

 

عبد الرحمن ابو نصر التنمر طالب حقوق عبد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس الموساد السابق: ما حدث من الفلسطينيين يفوق الخيال

دعاء للزوج المسافر.. أجمل الكلمات في لحظات الوداع

قرار عاجل بشأن شخص ألقى قطة من نافذة منزل للتخلص منها

أخذت أكثر من حقي.. رسالة غامضة من عمر كمال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنرال بالقوات الخاصة في اشتباكات مع حماس

الوصف الجسدي لرسول الله.. يده ورجله ومشيته الشريفة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ