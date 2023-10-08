هل أصيب محمود ياسين بالزهايمر قبل وفاته؟.. فيديو

أعرب الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل ألفريدو عن إعجابه الشديد بأداء الفنانة إلهام شاهين في دور سوسو.

وقال عمرو محمود ياسين: "الفنانة إلهام شاهين موهبة استثنائية، أدركت فكرة نجاح المسلسل منذ أن اقترح المنتج محمد عبد العاطي اسمها للقيام بشخصية سوسو".

وتابع عمرو محمود ياسين خلال مداخلة تليفونية عبر "برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كنت بتنطط من الفرحة لأني كنت كل لحظة في الكتابة أتخيل إلهام شاهين في المشهد وبالفعل نجحت الفنانة إلهام شاهين وأخذت المسلسل في حته ثانية خالص".

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وحول ما تردد عن والده الفنان الراحل محمود ياسين قد أصيب بالزهايمر في آخر أيامه، قائلا:" الوالد مر بمراحل مرضية مختلفة وثيقة بتقدم السن وأنه كان وعيه جديا حتى بدأت الإصابات في أعضاء جسده وتعطل بعضها، الأمر الذي أثر على وعيه ولكنه لم يصب بالزهايمر.

وأكمل: "الوالد مر بمراحل مختلفة كان فيه مرحلة عمرية فيها إصابات منها الالتهاب الرئوي، وآخر لقاء كان بيني وبينه كان في وعي جديد لكن تعطل أجهزة الجسم أثر ذلك بالسلب على وعيه"، لافتا إلى أنه حتى أيامه الأخيرة هاتف أحفاده وتحدث معهم بشكل جيد.

وحول سؤال الناس لماذا توفيت "سوسو" في آخر مشهد من المسلسل، قال: "كنت أريد أن أقول إن يمصير مريض الزهايمر في الغالب بعد فترة من تدهور الحالة وزحف المرض في مراحله المتقدمة وكان الهدف رسالة ودعوة أن يكون كل من لديه مصابا بالزهايمر أن يكون بجانبه ويهتم به".