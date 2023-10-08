سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن .. لهذا السبب

أفادت صحيفة "يدعوت أحرنوت" العبرية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوصول طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن إلى إسرائيل بعد أمر إخلائها في أعقاب عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية صباح أمس السبت.

وقالت الصحيفة إن سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن بعد الحرب على غزة، بسبب الخوف من مظاهرات أمام السفارة.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى بنيران حركة حماس إلى 300، فيما يعيش 19 شخصا في حالة موت سريري.

وأكدت قناة "كان" العبرية، نقلاً عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الجرحى الذي أصيبوا بعملية طوفان الأقصى إلى 1590، منهم 293 إصاباتهم خطيرة.

