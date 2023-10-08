منافس الزمالك.. أبو سليم الليبي يعلن عن ملعبه في الكونفدرالية

أعلن شكري الخطوي المدير الفني لنادي أبوسليم الليبي، كامل تقديره لنادي الزمالك، وذلك بعد وقوع الفريقين، في مجموعة واحدة ببطولة الكونفدرالية.



وتابع شكري الخطوي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "المجموعة متوازنة والزمالك نادي كبير صاحب تاريخ وألقاب، وأنا أحترمه بشدة".

وأضاف: "ملعب رادس أقرب لاستضافة مباريات فريق أبو سليم، في مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية حال رفض كاف إقامة اللقاءات في ليبيا".

وأتم: "إن شاء الله نرى الزمالك وأبوسليم في الدور المقبل من البطولة، خاصة وأننا نمثل الكرة العربية في تلك المجموعة".