نتنياهو: مقبلون على حرب طويلة وصعبة فرضت علينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي مقبل على حربٍ طويلة وصعبة نتيجة لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الفلسطينية صباح أمس السبت.

وأضاف نتنياهو في بيان له: "مقبلون على حرب طويلة وصعبة فرضت علينا نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس".

من جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المباغت والتي أطلقت عليه الحركة "طوفان الأقصى".

وأضاف جيش الاحتلال أن "القتال لا يزال مستمرا ضد حماس"، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش أعلن مقتل 7 مسلحين حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر شاطئ زيكيم شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما يعتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن "معركة طوفان الأقصى مستمرة".

وأضاف أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

وكانت حركة حماس نفذت هجومًا واسعًا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.